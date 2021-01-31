بالفيديو – نجوى كرم تشارك محبيها مشوارها إلى موقع تصوير “معذور قلبي”

شاركت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “مشوارها” لتصوير فيديو كليب أغنية “معذور قلبي” مقابل مرفأ بيروت.

وأعادت كرم مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي أمس، لمقطع فيديو عفوي لها، حين ركبت سيارتها من منزلها، متجهةً إلى موقع تصوير فيديو كليبها الأحدث “معذور قلبي” في بيروت، وأطلقت يومها العنان للأغنية من سيارتها إلى شوارع بيروت في بثٍّ علني أوّل لها قبل التصوير.

وأضافت نجوى تعليقاً مع الفيديو قائلة: “هيك كان مشوارنا عَ الطريق لتصوير كليب “معذور قلبي”.

وتفاعل جمهورها مع المقطع بالثناء على عفويتها وعلى حماسها اللافت، كما بادروا إلى تهنئتها على المليون الثالث من المشاهَدات الذي حققه الفيديو كليب على قناة روتانا على اليوتيوب.

جديرٌ بالذكر أن كواليس تصوير “معذور قلبي” إحتلّت التراند على تويتر حين نشرت شمس الأغنية فيديو الكواليس على قناتها على اليوتيوب، كما كانت “نجوى كرم” الأكثر بحثاً على غوغل يوم تصوير الفيديو كليب.

والأغنية هي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، بالواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت.