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بالفيديو: نيوزيلندا تستقبل 2021

منذ 57 دقيقة
نيوزيلندا تستقبل 2021

نيوزيلندا تستقبل 2021

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حل منتصف ليل نيوزيلندا وانطلقت الألعاب النارية في جميع أنحاء العاصمة أوكلاند، لتصبح هذه الدول الأولى التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2021.

ونشرت وكالة “رويترز” مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الاحتفال في نيوزيلندا، التي استقبلت العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية من برج “سكاي تاور” في العاصمة أوكلاند.

وبدأت نيوزيلندا الاحتفالات بالعام الجديد، في الوقت الذي تفرض فيه غالبية دول العالم إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) وأجبر العديد من الدول على فرض حجر صحي على مواطنيها لتجنب حدوث كارثة صحية.

وشهد عام 2020 ظهور واحدة من أخطر الفيروسات التي هددت البشر وهو فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) بلغ عدد مصابيها أكثر 81 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.

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