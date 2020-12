بالفيديو: نيوزيلندا تستقبل 2021

حل منتصف ليل نيوزيلندا وانطلقت الألعاب النارية في جميع أنحاء العاصمة أوكلاند، لتصبح هذه الدول الأولى التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد 2021.

ونشرت وكالة “رويترز” مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الاحتفال في نيوزيلندا، التي استقبلت العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية من برج “سكاي تاور” في العاصمة أوكلاند.

New Zealand celebrates the New Year with a fireworks show https://t.co/DlxaBuRHLm

— Reuters (@Reuters) December 31, 2020