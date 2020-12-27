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بالفيديو: هاني شاكر يطلق أغنية باللهجة اللبنانية لأول مرة

منذ ساعتين
هاني شاكر

هاني شاكر

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صدم الفنان المصري هاني شاكر، جمهوره بإطلاقه اغنية باللهحة اللبنانية لأول مرة، وذلك من خلال فيديو نشره الفنان اللبناني وليد توفيق عبر صفحته على انستغرام يجمع بينه وبين نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر وهم يستمعون لأغنية باللهجة اللبنانية من الأخير.

وقال توفيق معلقا على الفيديو: “كيف بتنسى.. جديدنا مع النجم المصري القدير هاني شاكر الذي قرّر الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى…”

وعن الأغنية قال توفيق: “الأغنية من ألحان وليد توفيق، ومن كلمات الدكتورة نادين أسعد، وتوزيع باس منير.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى بالنسبة للفنان هاني شاكر، للغناء لأول مرة باللهجة اللبنانية.

ويستعد شاكر لطرح أغنية “كيف بتنسى” خلال الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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