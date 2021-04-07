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بالفيديو - هبة طوجي تعزف على البوق

7 - أبريل - 2021
هبة طوجي

هبة طوجي

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نشرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعزف على البوق. وعلّقت على الفيديو بالقول: “وها قد تعلمت العزف على البوق”. ونال الفيديو تعليقات كثيرة من محبيها.

وكانت قد أكدت طوجي سابقاً أنها لا تزال تعمل على ألبومها الجديد، مضيفة: “أتابع حاليا التحضير للألبوم، وقد يأخذ وقتا اكثر من المعتاد بسبب تفشي فيروس كورونا، والإغلاق الذي حصل، ونحن لا نخاطر في التنقلات، وسجلت حوالي نصف أغاني الألبوم حتى الآن، ونعمل على الموسيقى، والأوركسترا تسجلها، ولا يوجد موعد لإصداره، وننتظر الأوضاع في لبنان وكورونا والوقت المناسب، لكننا نعمل بجهد كي يتوفر في الأسواق خلال العام الحالي”.

وأضافت هبة: “الألبوم يتضمن الكثير من التنوع الموسيقي والمواضيع المطروحة، وفيه أغان رومانسية عاطفية هادئة ومنها سريعة راقصة، وفيه قصيدتان للكبير منصور الرحباني، الأولى صدرت وهي لحبيبي بغني وأخرى سجلتها منذ فترة، وفيه أيضا شعر لغدي الرحباني، وهناك تعاونات مع أشخاص لم نتعاون معهم من قبل سيضيفون نكهة جديدة على الألبوم”.

وأردفت: “هنالك مفاجأة بالألبوم، إذ ستكون لدي فيه تجربة تلحين، وشاركت أسامة في تلحين أغنيتين من الألبوم، وأتمنى ان يحبها الناس”، متابعة: “التسجيل يتم بين لبنان وفرنسا من إنتاج أسامة الرحباني، ويحمل تجديدا كبيرا، لكننا نحافظ طبعا على جوهر الموسيقى الذي تعودت الناس عليه”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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