بالفيديو: هدف رائع من “ركلة العقرب”

سجل روبرت غابرييل أسيفواي لاعب “شتينتس ميروسلاف” أحد أروع أهداف الموسم الأوروبي في دوري الدرجة الثالثة للدوري الروماني بكرة القدم، وهو مشابه جدا لهدف فالنتينو لازارو من بوروسيا مونشنجلادباغ في البوندسليغا.

وتم تسجيل الهدف المعجزة “بركلة العقرب” في مرمى “خوشان خوشي”. ومما يزيد جمال التسديدة أنها سكنت الشباك وقادت الفريق لفوز محقق.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 2- 0، ليحتل شتينتس ميروسلاف المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري بعد مرو 10 جولات على الموسم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف المميز ورشحه البعض لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في هذا العام.

فيما ربطه آخرون بهدف مشابه للنمساوي فالينتينو لازارو في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباغ بمضيفه باير ليفركوزن، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني.

وتلقى اللاعب المعار من إنتر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حولها مباشرة إلى المرمى بـ “ركلة العقرب”.