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بالفيديو: هدف “نادر” بضربة رأس

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 12:55 مساءً
هدف نادر

هدف نادر

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لقطة ناردة لهدف مميز خلال مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب.

الهدف سجل خارج منطقة الجزاء وكان بطله لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما، واتفورد غوستافو هامر، حيث استغل فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف “النادر” معبرين عن اعجابهم بمهارة اللاعب.

 

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