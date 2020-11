بالفيديو: هدف “نادر” بضربة رأس

لقطة ناردة لهدف مميز خلال مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب.

الهدف سجل خارج منطقة الجزاء وكان بطله لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما، واتفورد غوستافو هامر، حيث استغل فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء.

You don’t see that very often! 👀

A 2⃣5⃣-yard header from @Coventry_City’s Gustavo Hamer lobs Ben Foster in the @WatfordFC goal #EFLonQuest – Saturdays at 9pm #EFL #PUSB pic.twitter.com/xXw9CQMxz0

— Quest (@QuestTV) November 7, 2020