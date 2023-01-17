بالفيديو.. هدف هارفي إليوت الرائع يمنح ليفربول فوزاً ثميناً على ولفرهامبتون

كان هدف هارفي إليوت بتسديدة رائعة بعيدة المدى كافيا ليمنح ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بالدور الثالث (الثلاثاء 17-1-2023).

وركض لاعب الوسط الشاب إليوت بالكرة لمسافة كبيرة قبل أن يسدد كرة هائلة تجاوزت حارس ولفرهامبتون جوزيه سا الذي كان متقدما عن مرماه في الدقيقة 13.

كان ولفرهامبتون باهتا في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يدخل أجواء المباراة بعد الاستراحة لكن دفاع ليفربول حافظ على شباكه نظيفة ليحقق أول فوز في أربع مباريات بجميع المسابقات.

وبهذه النتيجة سيتقابل ليفربول في الدور الرابع خارج ملعبه مع برايتون آند هوف ألبيون الذي سحق فريق المدرب يورجن كلوب 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

افتقدت المباراة إثارة ودراما مواجهتهما السابقة في أنفيلد، التي انتهت بالتعادل 2-2 وتركها ولفرهامبتون غاضبا بعد إلغاء هدف متأخر للتسلل.

ودفع يولن لوبتيجي مدرب ولفرهامبتون بأسلحته الهجومية في الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وأتيحت أخطر فرصة للمهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا حين سدد ضربة رأس لكنها لم تكن قوية بما يكفي للتسبب بمشكلة لحارس ليفربول كويفين كيليهر.

وأجرى كلوب ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تعرضت لهزيمة مذلة من برايتون والتي وصفها المدرب الألماني بالأسوأ خلال ثمانية أعوام له مع النادي.

ولم يكن الرد مثاليا لكن ليفربول سيطر على اللقاء وحقق انتصاره الأول في 2023 كما حافظ على نظافة شباكه لأول مرة في ثماني مباريات.

والتحق وست بروميتش ألبيون بليفربول في الدور الرابع بعد أن سحق ضيفه تشيسترفيلد 4-صفر، بينما حول برمنجهام سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على فورست جرين روفرز، وتغلب لوتون تاون 2-1 على ويجان أثليتيك.