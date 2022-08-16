بالفيديو.. هشام ماجد يحدد مصير مسلسل "اللعبة 4"

كشف الفنان هشام ماجد مصير الجزء الرابع من مسلسل “اللعبة”، الذي لقى نجاحًا كبيرًا على مدار أجزائه الثلاثة الماضية.

وقال هشام ماجد في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إنه غير معلوم موعد بدء تصوير وعرض مسلسل اللعبة 4، وذلك لأنهم لم يضغطوا على مؤلفي المسلسل في الوقت، حيث أنهم يريدون التأني في خروج الجزء الجديد بشكل مختلف وأنجح من الأجزاء الماضية، فذلك ما يهمهم في الأمر كله.

أما عن حقيقة انفصال هشان ماجد وشيكو، فعلق هشام قائلًا، لم ننفصل فنيًا، ولم اتفقنا على المشاركة في الأعمال الجيدة التي تُعرض علينا، وإن كانت لا تجمعنا سويًا، فهناك أعمالًا لا تليق بمشاركتنا سويًا، وذلك الأمر لا يعني انفصالنا فنيًا، ونعكف في الفترة الحالية على فكرة عمل جديد سنشارك به سويًا.

ويعرض لهشام ماجد حاليا فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.