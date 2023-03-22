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بالفيديو: هكذا استُقبلت نانسي عجرم بعد 20 يوماً

منذ 37 دقيقة
صورة من كليب نانسي عجرم الجديد

صورة من كليب نانسي عجرم الجديد

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فاجأ فادي الهاشم زوجته الفنانة نانسي عجرم باستقبال مميز بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم لدى عودتها من السفر بعد غياب دام عشرين يومًا خلال جولتها الأميركية.

ونشرت عجرم مقطع فيديو يظهر المفاجأة السارة التي تعرضت لها باستقبال عائلتها وخصوصاً بناتها اللواتي حضرن الكيك والورود والشموع وغيرهم لاستقبالها.

وقالت النجمة في تعليقها على الفيديو: “العودة إلى المنزل بعد غياب عشرين يوماً بأحلى مفاجأة… قلبي يمتلئ بالحب”. وأضافت في تعليقها: “الله يخلّي ويحمي كل إمهاتكن”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة وجمهورها وأصدقائها وزملائها مع الفيديو متمنين لها وعائلتها السعادة الدائمة ولكل الأمهات في العالم الخير والسعادة والسلام.

وكانت نانسي أحيت سلسلة من الحفلات في الولايات المتحدة وكندا.

 

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