بالفيديو: هكذا تحمي سياراتك من الفيضانات

تتعرض السيارات لكثير من الضرر خلال الفيضانات التي تحدث نتيجة هطول الامطار الغزيرة ما قد يؤدي إلى انجراف السيارة.

ورغم أنها من الأشياء المتحركة التي يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر، إلا أنه عندما تحدث فيضانات عارمة وتنقطع الطرق يكون البحث عن حلول لإنقاذ السيارة أثناء غمرها بالمياه أمرا ضروريا لحمايتها.

ونشر موقع “تيك إنسيدر” البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد طريقة بسيطة لحماية سيارتك من مياه الفيضانات عن طريق غلاف بلاستيكي يمكن إدخال السيارة به وإغلاقه بصورة محكمة لمنع وصول المياه إلى مكونات السيارة حتى عندما تغرقها المياه من كل جانب.

ويرصد الفيديو خطوات استخدام الغطاء العازل وكيف يتم تثبيته من جميع الجوانب حتى يكون قادرا على مقاومة أسوأ الظروف أثناء تعرض السيارة للغرق.

The Flood Guard protects your car in hurricanes pic.twitter.com/s748PpRF5B

— Tech Insider (@techinsider) January 16, 2021