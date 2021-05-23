بالفيديو: هل تم الصلح بين حلا الترك ووالدتها؟ منى السابر تحسم الجدل

حسمت الفنانة الكويتيية، منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الجدل المثار حول صلحها مع ابنتها، وذلك بعد قيامها بتهنئتها بعيد ميلادها.

وقالت منى السابر، عبر بث مباشر في خاصية “الستوري” التابعة لحسابها الرسمي على “إنستغرام”، إنها لم تضع منشور التهنئة لابنتها في نفس يوم عيد ميلادها ولكن بعده بعدة أيام، مشيرة إلى أنها مهما زعلت من ابنتها ففي النهاية تظل قطعة من قلبها.

وأضافت “أنه بسبب هذا المنشور اعتقد البعض أنه تم الصلح بينها وبين ابنتها”، مؤكدة أنه “لم يتم الصلح، لكنها تتمنى الخير لابنتها حتى لو لم تعايدها أو تتواصل معها”، معقبة “أنا بقول الله يهديها وينور بصيرتها”.

واحتفلت الفنانة الكويتية، بعيد ميلاد ابنتها حلا منذ أيام، رغم الخلاف السائد بينهما بسبب رفع الثانية دعوى ضد والدتها، تطالبها فيها برد مبلغ 53 ألف دولار.

ونشرت السابر مقطع فيديو من خلال خاصية “الستوري” عبر صفحتها على “إنستغرام”، ظهر فيه نجلها الأصغر وهو يهنئ حلا بعيد ميلادها وأمامه قالب حلوى، متمنيا لها السعادة والنجاح، كما نشرت منى السابر صورة لها مع ابنتها حلا، وعلقت عليها، قائلة: “كل سنة وإنتِ بألف خير حلا”.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية”.