بالفيديو.. هيفاء وهبي تكشف طريقة تعاملها مع الانتقادات

كشفت الفنانة هيفاء وهبي طريقة تعاملها مع الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت هيفاء رسالة لمنتقديها، خلال لقائها مع برنامج “انسايدر بالعربي”: “هما عندهم مشكلة مش انا اللي عندي مشكلة بدعيلهم ربنا يسهلهم، وبحزن عليهم لانهم ما بيعرفوا ينبسطوا بالحياة، وكل انسان بيعرف يفرض احترامه والحدود موجودة، والتعليقات السلبية موجودة”.

وطرحت هيفاء وهبي مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “ولد”، من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد محي، والكليب من إخراج إيلي فهد.

يذكر أن هيفاء وهبي يعرض لها حاليا في السينما فيلم “أشباح أوروبا”، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

وفيلم “أشباح أوروبا” من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لتصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم “رمسيس باريس”، بعدما انتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير أكثر من نصف المشاهد في العاصمة الفرنسية باريس.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثير من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

وفيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي المرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.