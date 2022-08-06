بالفيديو.. هيفاء وهبي لـ"حمو بيكا": يا حياة قلبي

حضر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أمس الجمعة، حفل الفنانة هيفاء وهبي، ونشر حمو بيكا فيديو من الحفل عبر حسابه على إنستغرام ظهرت فيه هيفاء وهبي وهى تغازله وتغني له أغنيتها “يا حياة قلبي”.

وكتب حمو بيكا تعقيبا على الفيديو: “النجمة الجميلة هيفاء نورتي مصر”.

بدأ الحفل قويا حيث احتشد الجمهور حول خشبة المسرح وسط هتفافات وصيحات الإعجاب بمجرد صعود هيفاء على حشبة المسرح.

وأشعلت وصلات الرقص المتتالية على اغانيها المميزة منها ” واحشني” و”ما تيجي نرقص” و”شاغلة كل الناس”… بالإضافة إلى ” لوكنت” التي سبق ان قدمتها مع الفنان أكرم حسني.