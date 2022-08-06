السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. هيفاء وهبي لـ"حمو بيكا": يا حياة قلبي

منذ 7 دقائق
هيفاء وهبي وحمو بيكا خلال حفلها في مصر

هيفاء وهبي وحمو بيكا خلال حفلها في مصر

A A A
طباعة المقال

حضر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أمس الجمعة، حفل الفنانة هيفاء وهبي، ونشر حمو بيكا فيديو من الحفل عبر حسابه على إنستغرام ظهرت فيه هيفاء وهبي وهى تغازله وتغني له أغنيتها “يا حياة قلبي”.

وكتب حمو بيكا تعقيبا على الفيديو: “النجمة الجميلة هيفاء نورتي مصر”.

بدأ الحفل قويا حيث احتشد الجمهور حول خشبة المسرح وسط هتفافات وصيحات الإعجاب بمجرد صعود هيفاء على حشبة المسرح.

وأشعلت وصلات الرقص المتتالية على اغانيها المميزة منها ” واحشني” و”ما تيجي نرقص” و”شاغلة كل الناس”… بالإضافة إلى ” لوكنت” التي سبق ان قدمتها مع الفنان أكرم حسني.

 

    المزيد من منوعات

    مستشفى- تعبيرية
    فنانة شهيرة تتعرض لحادث.. انتشلوها من قلب النيران!
    كاظم الساهر
    ممنوع التصوير او ارتداء الشورت.. هذه شروط حضور حفل كاظم الساهر في مصر
    المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية
    آمال ماهر توافق على زواج ابنها من هذه الفتاة.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!