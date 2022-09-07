بالفيديو.. هيلاري كلينتون تروي كيف نسيت ابنتها الصغيرة في الكرملين

تحدّثت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة “هيلاري كلينتون” عن موقف طريف حصل مهعا ومع ابنتها أثناء زيارة رسمية إلى روسيا، عندما كان زوجها رئيسًا.

وقالت إنه خلال زيارة لروسيا في فترة ولاية بيل كلينتون للرئاسة الأميركية، تركت ابنتها تشيلسي عن طريق الخطأ في الكرملين.

وفي ردّ على سؤال مقدّم البرنامج الترفيهي “جيمي فالون” في إحدى الحصص حول التجربة الأكثر جنونًا في رحلة عائلية، قالت: “أخذناها إلى روسيا عندما كنّا في زيارة رسمية حين كان بيل رئيسًا. وكما تعلم، كان هناك وداع رسمي، وتم اصطحابي أنا وبيل إلى سيارة ليموزين كبيرة للسفر إلى المطار، غير مدركين أننا تركناها. أيمكنك أن تتخيل، أنني تركت طفلي الوحيد في الكرملين”.

تشيلسي ابنة كلينتون، التي كان عليها أن تخمّن كيف أجابت والدتها على السؤال، وصفت الحادثة أيضا بأنها تجربة السفر الأكثر جنونًا.

ومع ذلك،لم تحدّد وزيرة الخارجية السابقة كيف تم حل الحادث، ومتى تذكروا ابنتهم.