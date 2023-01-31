بالفيديو والصورة: دموع مارك أنتوني في زواجه الرابع

تزوج المغني العالمي مارك أنتوني، 54 عامًا، للمرة الرابعة من عارضة الأزياء وملكة جمال الباراغواي ناديا فيريرا، 23 عامًا، بعد خطوبة دامت 8 أشهر.

وأوضحت صحيفة “الديلي ميل” أن حفلة الزفاف الفاخرة جرت في ميامي، ولم تحضرها زوجة أنتوني السابقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، كما لم تحضر الحفلة أيضًا ابنتهما إيمي وشقيقها ماكس.

وشارك في حفلة الزفاف كلّ من كريستين وريان، أولاد أنتوني من زوجته السابقة دايانارا.

وحضر الزفاف عدد كبير من المشاهير أبرزهم مالوما وديفيد بيكهام وزوجته وروميو سانتوس، وسلمى حايك ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي.

وارتدى العريس بذلة من كريستيان ديور بينما لبست العروس ناديا فستاناً من تصميم غاليا لاهاف، وصفته مجلة “هولا” بأنه “ذو تصميم رومانسيّ، وتفاصيل دانتيل جميلة، وذيل طويل وضخم”.

وكان الزوجان قد أعلنا نبأ خطوبتهما في أيار الماضي، بعدما نشرت ناديا على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة لخاتم الخطبة الألماسي الذي قدّمه لها مارك أنتوني.