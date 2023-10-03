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بالفيديو والصورة ـ منى زكي عارضة أزياء بأسبوع الموضة في باريس

منذ ساعتين
منى زكي

منى زكي

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خطفت الممثلة المصرية منى زكي الأنظار بعد مشاركتها في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته إحدى الشركات الكبرى ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، والذي أقيم في برج إيفل.

وظهرت زكي على منصة العرض مرتدية فستان أحمر قصير مع ذيل طويل. كما شاركت في العرض العارضة العالمية كيندال جينر وايفا لونغوريا وهيلين ميرين والفنانة الهندية الأشهر أيشواريا راي إضافة إلى العديد من المشاهير الآخرين.

وتصدرت زكي السوشال ميديا بمقاطع فيديو تظهر مشيتها على منصة العرض أمام الجماهير والناس الحاضرين.

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