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بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"

منذ 45 دقيقة
الفنان فارس كرم

الفنان فارس كرم

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رزق الفنان اللبناني فارس كرم بمولوده الثاني الذي أطلق عليه اسم (كرم) تيمناً باسم والده الراحل.

وشارك فارس فيديو لمتابعيه يظهر صوت بكاء ابنه على ما يبدو لحظة ولادته عبر الهاتف، حيث بكى فارس فرحًا بقدومه وهو يتواجد بعيدا عنه في المكسيك بفعل ارتباطاته بحفلات فنية هناك.
وعلّق فارس على الفيديو الذي شاركه عبر تويتر “ما أعظم نعمتك يا رب رجّعتلي اسم كرم على بيتي”.

وبارك لفارس الأشخاص الذين كانوا متواجدين معه لحظة مشاهدته للفيديو، متمنين للمولود كل الصحة وأن يربى بعز والده.

كما قدم عدد من النجوم التهنئة لفارس من فريال يوسف، سعد رمضان، نادين الراسي، ليليا الأطرش، مايا دياب وغيرهم.

يذكر أن فارس كان قد استقبل مولودته مريم في يوليو 2021 وأعلن وقتها برسالة مؤثرة إلى والده الراحل قال فيها ” صرت متلك بي يا بييّ”.

وتابع مشاركًا صورة له وهو يمسك بطرف يد طفلته “مريم يا فرحتي”.

فارس كرم وُلد عام 1973 بقرية جزين في جنوب لبنان، اتجه للغناء منذ صغره، وكانت انطلاقته الفنية الأولى عام 1996، وبعدها أطلق فارس كرم عديداً من الألبومات التي لاقت رواجاً واسعاً.

أحيا فارس كرم حفلة خلال مهرجان صيدنايا السياحي في دورته الثانية في‌ أغسطس 2019، وقام يؤدي بأغنيات تمجد رئيس السوري بشار الأسد، وصرّح في أغنيته دعمه له وللجيش السوري.

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