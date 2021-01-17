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بالفيديو والصور: أثناء مباراة... مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب

17 - يناير - 2021
اصابة لاعب بمسمار

اصابة لاعب بمسمار

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تعرض مدافع النادي المكسيكي “نيكاكسا” أوناي بيلباو لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه في مواجهة أتلتيكو سان لويس، السبت، بالدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت المباراة حدثا مؤلما في الدقيقة 78 عندما حاول أوناي تغطية الكرة عن خصمه بجسده وسقط بعد الالتحام بين اللاعبين على الأرض خارج حدود الملعب واصطدمت ركبته بمسمار كان يحمل إحدى اللافتات الإعلانية.

لسوء الحظ مزق المسمار المعدني الحاد ركبة أوناي الذي لم يستطع مواصلة المباراة وتم استبداله.

وانتهى اللقاء بفوز فريق اللاعب المصاب نيكاكسا بهدف دون رد بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وعلى الرغم من النقاط الثلاث، سيتذكر المشجعون ما حدث قبل ذلك للاعب البالغ 26 عاما.

يذكر أن أوناي انضم إلى الفريق الموسم الماضي، وسبق له اللعب بقميص أتلتيكو سان لويس، وذلك بحسب RT.

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