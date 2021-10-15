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بالفيديو والصور: إطلالة خاطفة لنادين نسيب نجيم في مهرجان "الجونة"

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 1:24 مساءً
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالتها الملوكية في مهرجان “الجونة” التي شاركت فيه لأول مرة.

وكما جرت العادة، اطلّت نادين بفستان أنيق وساحر باللون الذهبي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد وتسريحة سعر ناعمة جداً.

ولاقت إطلالاتها تفاعلاً كبيراً من قبل الموجدين، كما انصرفت المواقع الفنية الى نشر صورها والثناء على إطلالتها الساحرة.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه.

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