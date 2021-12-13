بالفيديو والصور: إطلالة نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لإطلالتها من حفل “فوغ” العربي، ما أثار ضجة وحالة من التفاعل بين المتابعين لأناقة إطلالتها البالغة.

وظهرت نادين ببذلة باللون الذهبي مؤلفة من بنطال وجاكيت بنقشة باللون الأسود مع توب تحته باللون الأسود. ومن الناحية الجمالية، تركت نادين نجيم شعرها منسدل بطريقة طبيعية على كتفيها، وطبقت ماكياج ناعم أبرز جمالها.

وعادت ونشرت سلسلة صور للوك الكامل، وعلّقت عليها بالقول: “حبيت إلبس بدلة لأنه كتير بحب هالستايلات بيشبه شخصيتي وكمان حبيت إطلع بشي جديد بعيد عن الفساتين المعتمدة لهيك حفل”.

وأضافت: “عبير (مصممة الثياب) امرأة كتير مجتهدة وكتير مذوقة وبحبها كتير صداقتنا عمرها سنين وتعاوننا مع بعض دائماً مميز.

وحظي كل من الفيديو والصور بآلاف الإعجابات، وتلقت نادين تعليقات مثنية على جمالية وأناقتها وذوقها الرفيع في إختيارها إطلالاتها.