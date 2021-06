بالفيديو والصور – إليسا ووائل الكفوري يشعلان مسارح الرياض بحفل مميز

أشعل كل من إليسا ووائل الكفوري مسرح الرياض مساء أمس بحفل ضخم حضره الآلاف إذ حققوا نجاحاً كبيراً بعد غياب طويل من الحفلات جراء فيروس كورونا.

وأحيا الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة اللبنانية إليسا حفلاً ليلة أمس في العاصمة السعودية الرياض، من تنظيم هيئة الترفيه السعودية بموسم الرياض، في أحد الفنادق الكبرى.

وأطلّت إليسا على الجمهور بفستان أسود طويل، وأشعلت المسرح بأغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وظهرت بمقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغنّي أغنية “وحشتوني” للفنانة الجزائرية وردة وسط تصفيق حارّ من الجمهور كما غنّت أغنية “كل القصايد” للفنان اللبناني مروان خوري.

وعبّرت إليسا قبل الحفل، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن سعادتها لإحياء هذا الحفل مع وائل كفوري ونشرت صور لباقات الورود التي تلقتها من الجمهور، وقالت: ” شكرًا لأحبائي الجُمال في في الرياض، لقد جعلتوا يومي سعيدًا، ولا استطيع الانتظار لأراكم جميعًا الليلة”.

فيما بدأ وائل كفوري فقرته الغنائية بأغنيته الجديدة “كلنا مننجر”، التي لاقت نجاحاً واسعاً وأغنية “عمري كلو”، وأشعل المسرح بمجموعة من أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وكانت إشترطت إدارة حفلات “موسم الرياض” في السعودية عدة أمور، لكي يستطيع الجمهور أن يحضر حفلات الفنانين، الذي سيحيون هذه السهرات، ومن بينهم إليسا ووائل كفوري.

Thank you my beautiful lovers in #riyadh !😍😍😍

You made my day, cannot wait to see all of you tonight pic.twitter.com/PuD7G7LVAE

— Elissa (@elissakh) June 17, 2021