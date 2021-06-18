السبت 9 ذو القعدة 1442 ﻫ - 19 يونيو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو والصور – إليسا ووائل الكفوري يشعلان مسارح الرياض بحفل مميز

18 - يونيو - 2021
إليسا - وائل كفوري
A A A
طباعة المقال

أشعل كل من إليسا ووائل الكفوري مسرح الرياض مساء أمس بحفل ضخم حضره الآلاف إذ حققوا نجاحاً كبيراً بعد غياب طويل من الحفلات جراء فيروس كورونا.

وأحيا الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة اللبنانية إليسا حفلاً ليلة أمس في العاصمة السعودية الرياض، من تنظيم هيئة الترفيه السعودية بموسم الرياض، في أحد الفنادق الكبرى.

وأطلّت إليسا على الجمهور بفستان أسود طويل، وأشعلت المسرح بأغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وظهرت بمقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغنّي أغنية “وحشتوني” للفنانة الجزائرية وردة وسط تصفيق حارّ من الجمهور كما غنّت أغنية “كل القصايد” للفنان اللبناني مروان خوري.

وعبّرت إليسا قبل الحفل، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن سعادتها لإحياء هذا الحفل مع وائل كفوري ونشرت صور لباقات الورود التي تلقتها من الجمهور، وقالت: ” شكرًا لأحبائي الجُمال في في الرياض، لقد جعلتوا يومي سعيدًا، ولا استطيع الانتظار لأراكم جميعًا الليلة”.

فيما بدأ وائل كفوري فقرته الغنائية بأغنيته الجديدة “كلنا مننجر”، التي لاقت نجاحاً واسعاً وأغنية “عمري كلو”، وأشعل المسرح بمجموعة من أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وكانت إشترطت إدارة حفلات “موسم الرياض” في السعودية عدة أمور، لكي يستطيع الجمهور أن يحضر حفلات الفنانين، الذي سيحيون هذه السهرات، ومن بينهم إليسا ووائل كفوري.

إليسا - وائل كفوري

إليسا – وائل كفوري

    المزيد من منوعات

    لاعبو نادي الأهلي المصري
    شغب وحالات اختناق في مبارة الأهلي المصري والترجي التونسي
    جماهير المجر
    مفاجأة كأس أوروبا 2020.. ماذا فعل منتخب المجر بنظيره الفرنسي؟
    شاهد.. إنجاز صيني غير مسبوق “بناء برج سكني في يوم واحد”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سيارة تسير فوق الماء
    بالفيديو: سيارة مصرية تسير فوق الماء تجذب أنظار السياح
    آلام المفاصل
    أعراض وعلامات لالتهاب المفاصل تجهلونها.. إليكم التفاصيل
    إليسا - وائل كفوري
    بالفيديو والصور – إليسا ووائل الكفوري يشعلان مسارح الرياض بحفل مميز