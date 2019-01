بالفيديو والصور: “بيرد بوكس” تحدي جديد هو الأكثر رعباً وخطورة وتحذيرات بعد ان تسبب بفظائع

وقادت فتاة سيارتها وهي معصوبة العينين، في مدينة لايتون، بينما كانت تشارك في تحد عبر الإنترنت، يسمى تحدي “بيرد بوكس”.

وهذا التحدي مستوحى من فيلم يحمل الاسم نفسه بثه موقع نتفليكس للبث التلفزيوني حسب الطلب، وتلعب بطولته الممثلة ساندرا بولوك.

وقال ضابط في شرطة لايتون لوسائل إعلام محلية “من غير المبرر أو المقبول بالمرة فعل شيئ، على هذه الدرجة من الخطورة، ليس فقط على نفسك، وإنما على كل شخص في الطريق”.

وقال الضابط ترافيس ليمان إن هذا التحذير لم يخطر بباله يوما أن يقوله: لا تقد سيارتك وانت معصوب العينين.

وغردت شرطة المدينة، على صفحتها على تويتر، قائلة: “تجربة تحدي بيرد بوكس.. نتيجة متوقعة. حدث هذا يوم الاثنين، نتيجة قيادة فتاة لسيارتها، وهي معصوبة العينين، على طريق لايتون باركواي. لحسن الحظ لم تقع إصابات”.

Bird Box Challenge while driving…predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2

— Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019