بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"

فازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، آر بوني غابرييل، بلقب “ملكة جمال الكون” للعام 2022، في الحفل الذي أقيم في نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأميركية، فيما حصدت لقب الوصيفة الأولى ملكة جمال فنزويلا، وفازت بلقب الوصيفة الثانية ملكة جمال جمهورية الدومينيكان.

وفي الأجوبة التي قدّمتها خلال المسابقة، دعت الملكة المنتخبة إلى عدم ربط حلم كل امرأة بعمرها، لافتةً إلى أنها حازت على فرصتها وهي في عمر الـ28 من خلال المشاركة في المسابقة العالمية، لا سيما أن العمر الأقصى للمشاركة هو 28 عامًا. وفي ذلك، كانت تتماهى مع ضرورة كسر الصورة النمطية للجمال المرتبطة بالعمر.

كما عبّرت عن رغبتها في مزاولة عملها بعالم صناعة الازياء، آخذة في الاعتبار موضوع الحفاظ على البيئة. كما حملت معها قضية الاتجار بالبشر.

هذا وتأهلت إلى المرحلة النهائية التي تم فيها اختيار المتأهلات الخمس، كل من فنزويلا، والولايات المتحدة الأميركية، وبورتو ريكو، وكوراساو، جمهورية الدومينيكان.

كان لافتاً أيضًا حضور موضوع التوعية في ما يتعلق بالانتحار، إذ حضرت والدة ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2019، تشيسلي كريست (30 عاماً)، التي أقدمت على الانتحار العام الماضي بإلقاء نفسها من الطابق 29 من مبنى في نيويورك.

إذ ثمّنت وجودها في المسابقة الجمالية، موجهةً الشكر للجمهور الذي قدّم لها الدعم المعنوي بعد خسارة ابنتها، وأكدت أن الشق النفسي في كثير من الأحيان لا سيما المعاناة مع الاكتئاب قد يكون أمراً خفياً، داعية الى ضرورة التنبّه للصحة النفسية للأشخاص الذين يعيشون بيننا وتوفير مساحة آمنة للإفصاح عن مشاعرهم تفادياً لخسارتهم.

كذلك حضرت بقوّة هذا العام في الحدث الجمالي، قضية التنمر الالكتروني، فكانت ملكة جمال الكون الهندية شاهدة على ما تعرّضت له من تنمّر بعد فوزها باللقب الجمالي العام الماضي، خصوصاً بعدما حدث تغيّر في شكلها الخارجي بسبب زيادة وزنها، وهو ما عرّضها لحملة تنمّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردت حينها على المسيئين في أكثر من تصريح وإطلالات بث مباشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أُعلن عن أن حفل ملكة جمال الكون للعام 2023 سيقام في السلفادور.