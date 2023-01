بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"

فازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، آر بوني غابرييل، بلقب “ملكة جمال الكون” للعام 2022، في الحفل الذي أقيم في نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأميركية، فيما حصدت لقب الوصيفة الأولى ملكة جمال فنزويلا، وفازت بلقب الوصيفة الثانية ملكة جمال جمهورية الدومينيكان.

وفي الأجوبة التي قدّمتها خلال المسابقة، دعت الملكة المنتخبة إلى عدم ربط حلم كل امرأة بعمرها، لافتةً إلى أنها حازت على فرصتها وهي في عمر الـ28 من خلال المشاركة في المسابقة العالمية، لا سيما أن العمر الأقصى للمشاركة هو 28 عامًا. وفي ذلك، كانت تتماهى مع ضرورة كسر الصورة النمطية للجمال المرتبطة بالعمر.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023