بالفيديو: وداع مؤثر لصاحب “الفصول الأربعة” حاتم علي

بحزن شديد وتأثر بالغ، شيعت دمشق جثمان ابنها المخرج العبقري والممثل “حاتم علي” بحضور شعبي كثيف احتشد لتوديع علي إلى مثواه الأخير، وسط تصفيق وزغاريد وهتافات شكر على وقع شارة “التغريبة الفلسطينية”، في مشهد لم يحتاج إلى مخرج لضبط ايقاعه، اجتمع جمهوره الوفي لأعمال ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان العربي لوداعه للمرة الأخيرة.

عاد صاحب أحلام كبيرة والفصول الأربعة، التغريبة الفلسطينية، العراب، عصي الدمع، قلم حمرة والغفران، ربيع قرطبة، ثلاثية غرناطة، وصاحب عشرات المسلسلات الخالدة في الأذهان إلى دمشق بعد سنوات من الغياب القسري عن بلده وأهله لدواع إنسانية دفعته للوقوف إلى جانب شعبه بعد اندلاع الثورة السورية، عاد حاتم علي أمس من تغريبته إلى دمشق التي سكنته وسكنها لكن داخل نعش، كاحتمال وحيد لعودة السوريين إلى بلادهم التي خرجوا منها قسرا.

وحضر الجنازة عدد كبير من النجوم السوريين وحضور السفير أنور عبد الهادي الذي منح حاتم علي وساماً فلسطينياً. وكذلك حضر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا الذي شارك في التشييع باسم الرئيس محمود عباس والذي قال لموقع تلفزيون “روسيا اليوم” إنه قدم التعازي باسم عباس لذوي المخرج الراحل، وأضاف أن الرئيس عباس قرر منح علي “وسام العلوم والثقافة والفنون ـ النجمة الكبرى”.

أما من النجوم فحضر الجنازة كل من منى واصف وغسان مسعود، تيم حسن، عابد فهد، الليث حجو، ميلاد يوسف، سيف الدين سبيعي، أيمن رضا وغيرهم الكثير.

ووصل جثمان المخرج الراحل إلى مطار دمشق الدولي، مساء الخميس، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قادماً من القاهرة، وانطلق موكب التشييع، اليوم الجمعة، من مستشفى الشامي، وسط حضور شعبي كبير حيث صلي عليه في “جامع الحسن” بحي أبو رمانة، عقب صلاة الجمعة.

وتوفي المخرج والممثل السوري حاتم علي، داخل غرفة في أحد فنادق العاصمة المصرية، فجر الثلاثاء 29 كانون الأول 2020، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر لم يتجاوز الـ 58 عاماً، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى جمهوره ومتابعي أعماله الدرامية، وأثار أصداء واسعة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بكلمات النعي والصور والمشاهد من أعماله الدرامية.

وعقب تشييعه كتب النجم السوري جمال سليمان صديق علي الذي كان من المفترض أن يمضي ليلة رأس السنة برفقة سليمان في منزله في القاهرة، رثاء مؤلما لا سيما أنه رافقه في جميع مراحل حياته وصولا إلى ترتيبات نقل جثمانه من القاهرة إلى دمشق، وجاء في منشور سليمان على صفحته الشخصية عبر فيسبوك :” صديقي الغالي

اليوم ودعك اهلك و اصدقاؤك و دمشق كلها. دمشق التي كنت تحبها و تحب ان نستذكرها أنا و أنت و نحن في غربتنا. دمشق التي صورتها كا ميرتك في “الفصول الأربعة” و في “عصي الدمع” بحب و حنان. كانت جنازة مهيبة تليق بك و بما أنت و ما كنت.

كانت محطتك الأخيرة في واحدة من اقدم بقع دمشق في مقبرة الباب الصغير بين باب الجابية و السويقة و هي منطقة قضيت فيها طفولتي، و في نفس المقبرة يرقد والدي و والدتي رحمهما الله. مما رأيت في الصور فأنت بجوارهما تماما. سيستأنسان بجيرتك، فهما يحبانك جدا و شاهدوا كل اعمالك بشغف. والدي كان مغرما باعمالك التاريخية، اما والدتي فقد كانت متعلقة بأعمالك المعاصرة بدءا من “الفصول الاربعة” إلى “عصي الدمع” و لم يمهلها الزمن لترى “العراب”، و لكن اكثر ما تعلقت به كان “التغريبة الفلسطينية” و شاهدته مرات و مرات دون كلل و لا ملل و أظن أن لذلك اسبابا كثيرة منها علاقة ابي صالح بوالدته، فقد كنت أنا أيضا بكرها. و عندما عصف الزهايمر بها في اواخر ايامها و من شدة تعلقها بالمسلسل نسيت اسمي و أصبحت تناديني ” أبو صالح”. طبعا كما تعرف لم أكن معها في تلك الأيام حيث أُغلق باب وطني في وجهي. و كانت تنتظر عودتي و تسأل دائما ” متى سيأتي أبو صالح؟” ” هل اتصل أبو صالح؟” و عندما كنت اتصل بها كانت تقول لي ” كيفك يا أبو صالح… أنا اشتقت لك يا أبو صالح”. في آخر يوم لها في دنيانا استيقظت أختي فجرا على صوتها تنادي : ابو صالح… يا أبو صالح… ثم طلبت كأسا من الماء، لكنها لم تنتظر، فقد رحلت قبل ان تشربه و قبل ان تلتقي بي ثانية.

يا أمي يا حبيبتي ها هو مخرج ” التغريبة” بجوارك.

للأقدار معانٍ. أحياناً.”

ولد الممثل حاتم علي في الجولان (2 حزيران 1962)وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري ثم اضطرت عائلته إلى النزوح بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمرتفعات الجولان في عام 1967 ولم يكن وقتها قد تجاوز الخامسة من عمره، وعاش مع أسرته الصغيرة في أطراف مخيم اليرموك الذي يبعد عن دمشق نحو 8 كيلومترات. بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986. متزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي، وله منها ولدان.

بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الادوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة. ومع تطوره في العمل واكتسابه الخبرة وصل إلى مستوى يكاد أن يوصف فيه بالفنان الكامل، حيث عمل وراء الكاميرا وأمامها في أعمال ضخمة.

للراحل عدة أعمال سينمائية منها فيلم “العشاق”، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة وأنتجته سوريا الدولية للإنتاج الفني عام 2005، وفيلم “شغف” وهو فيلم قصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

كما حصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق.

وكذلك فاز بجائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم آخر الليل 1996. وكذلك أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل سفر 1997.

وفاز بذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم 2000، وغيرها الكثير من الجوائز.