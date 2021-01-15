بالفيديو - وسام بريدي وريم السعيدي يتلقان لقاح كورونا

تلقّت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وزوجها الاعلامي اللبناني وسام بريدي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في دبي.

وفي التفاصيل، نشرت ريم السعيدي فيديو على تطبيق إنستغرام وعلقت كاتبةً: “لقد أتيحت لي أنا وزوجي فرصة أخذ لقاح كورونا، وكنا محظوظين بما يكفي للحصول على فرصة لحماية نفسينا وعائلتنا بفضل هيئة الصحة بدبي”.

وقالت: “اللقاح ليس خياراً. نحن ننتظر هذا اللقاح منذ أكثر من عام وأنا واثقة من أن كل واحد منا فقد فرداً من عائلته أو صديقاً بسبب الفيروس”.

وأضافت ريم السعيدي قائلة: “ولا يزال الكثيرون يفكرون في ما إذا كان يجب أن يأخذوا اللقاح بينما يموت الآخرون وليس لديهم إمكانية الحصول على اللقاح في بلادهم”.

وختمت: “فيروس كورونا ليس مزحة، العالم كله يعاني اقتصادياً بسبب الوباء. حان الوقت لنا جميعاً لحماية أنفسنا والناس الذين نحبهم والحد من انتشار الفيروس على قدر الإمكان”.