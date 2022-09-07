بالفيديو.. وشم تجميلي فاشل يترك شابةً بـ 4 حواجب

بعد زيارتها إحدى العيادات للحصول على وشم تجميلي، صُعقت امرأة تايلندية بعدما رأت أن رسّام الوشم قد رسم حاجبين أسودين فوق حاجبيها الأصليَين.

وقبل رحلة مع أصدقائها، زارت “نيبابرون ميكنغ” البالغة ٣٢ عامًا، إحدى العيادات، بناءً على اقتراح صديقتها للحصول على وشم لحاجبيها. تقول الشابة: ” أتذكر اني كنت أخطّط لرحلة مع أصدقائي وكنت أريد حاجبين جديدين للظهور بشكل جميل”، مضيفةً “اقترحت صديقتي عليّ أحد المحلات. وبعدما انتهى الرسام عمله، نظرتُ الى المرآة وكنت عاجزة عن الكلام”.

دفعت نيبابرون ما يعادل ٤١ دولارًا في العيادة الواقعة في مقاطعة رايونغ في تايلند، وعندما نظرت في المرآة، اكتشفت قوسين أسودين فوق حاجبيها الأصليين.

وبعد شكواها، وعد رسّام الوشم الفتاة بأن يزيل الحاجبين الفاشلين، غير أنّ العيادة أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ في اليوم التالي، ولم تكن الشابة قادرة على الاتصال بأصحابها.

الشابة قالت إنها شعرت بعدم الارتياح حتى أنها اختفت عن منزلها حوالي السنة، الى أن قام رسّام آخر بإصلاح حاجبيها مجانًا. “باتاوي فومكاسم”، عرض أن يصلح ما قام به الرسام الفاشل، وقال: “بعدما رأيت حالة نيبابرون، عرفت أن عليّ أن أقدّم لها المساعدة. عادة يكلّف ذلك ٤١٠ دولار. لكنّي أريد أن أقوم بذلك مجانًا”.

وأضاف أن العملية ستستغرق ثلاثة أشهر حتى يُزال الحبر القديم ويتلاشى قبل رسم حاجبين جديدين.

وبعد وقت قصير، نجحت عملية التعديل واستعادت الشابة التايلندية ثقتها مجددًا. “مررت بفترة عصيبة وأنا لديّ أربعة حواجب على جبيني، لكن لحسن الحظ وجدت رسّام الوشم الجديد”، تقول نيبابرون.