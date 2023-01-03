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بالفيديو.. وصول كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك في الرياض

منذ ساعتين
كريستيانو رونالدو مع قميص نادي النصر

كريستيانو رونالدو مع قميص نادي النصر

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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اجواء حماسية مساء الثلاثاء 3\1\2023، النجم إلى ملعب مرسول بارك في الرياض.

وقبيل ذلك ظهر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي في مقطع فيديو نشره النادي على موقعه في تويتر وهو يصل إلى مطار العاصمة السعودية.

وبعدما وعد رونالدو، جماهيره بلقاء قريب، وصل الأسطورة البرتغالي إلى الرياض، مساء أمس الاثنين 2\1\2023.

وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما كان في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

ويستعد الأسطورة العالمي اليوم للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم في ملعب “مرسول بارك” بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي.

وشهد الموقع الخاص لبيع تذاكر الحفل الخاص لتقديم النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ووصلت الطوابير الإلكترونية الخاصة بالموقع لأكثر من 130 ألف شخص يبحثون عن التذكرة لمشاهدة نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك”.

    المصدر :
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