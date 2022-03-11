بالفيديو.. ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم في انجلترا

في حدث مميز ومثير للاستغراب شهدتها احدى المزارع، وهي ولادة حمل بخمسة قوائم وهذا ما يصنف بالحالات النادرة عالمياً.

فشهدت هذه المزرعة الموجودة بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا، بحيث أشارت صاحبة المزرعة هيذر هوغارتي، الى أنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة قوائم.

ونقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء عن هوغارتي قولها “الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض”، لافتةً “شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة”.

وأوضحت أن “حالة واحدة تُسجل بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان”.