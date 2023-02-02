بالفيديو: ويل سميث يستعد للجزء الرابع من فيلم "باد بويز"

شارك ويل سميث ومارتن لورانس نجمي Bad Boys أخبار عودة الجزء الرابع، عبر حسابيهما على “إنستغرام”، ونشرا نفس الفيديو الذي علّقا عليه كل منهما: “لقد حان ذلك الوقت!”.

يبدأ مقطع الفيديو بتصوير سميث نفسه وهو يقود سيارته متوجهًا إلى منزل لورانس، حيث أخبر المشاهدين أنه سيقدم تلميحًا لأخبار مهمة. وقال سميث للكاميرا: “أتمنى لو كنتم لا تعرفون ما أنا على وشك أن أعرضه”.

وعند وصول سميث لمنزل لورانس، طرق الباب، وفتح له الأخير ثم سأل بابتسامة: “لقد حان ذلك الوقت؟”، وبعد أن هتف الاثنان واحتضنا بعضهما البعض، قام سميث بتشغيل الكاميرا عليهما وأكد بابتهاج: “لقد حان الوقت تقريبًا!”، وتابع: “إنه رسمي يا جميع”، مؤكدًا إنتاج الجزء الرابع من الفيلم الرابع.

هذا وأعلنت شركة Sony Pictures أيضًا أن الجزء الرابع من Bad Boys هو في مرحلة ما قبل الإنتاج.