بالفيديو.. "ياسمينا زيتون" تقصّ بالدموع وجع اللبنانيّين: "اخترنا الحياة"!

على وقع مشاركتها في التقرير الذي أعدّ عن معاناة دول العالم من بينها لبنان، نقلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وجع اللبنانيّين ومآسيهم، فتحدثت عن انفجار الرابع من آب، كما سلّطت الضوء على مرضى السرطان في لبنان.

وفيما لم يحالف الحظ الملكة اللبنانيّة لتحقيق لقب في مسابقة “ملكة جمال الكون”، التي كانت من نصيب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، خانت الدموع زيتون خلال سردها لما يعيشه لبنان، حيث قالت: “لم يكن من السهل أبدًا رؤية بلد يتعرّض للدمار، فقد تدمرت بيروت ولا تزال تحصد تبعات انفجار الرابع من آب، ولكننا رغم ذلك اخترنا الحياة”.

كما تحدثت عن دورها لدعم مرضى سرطان الأطفال، مؤكدة أن “ملكة جمال الكون ليست مجرد مسابقة، بل منبراً لكل النساء حول العالم كي تُسمع أصواتهن”.