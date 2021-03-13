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بالفيديو.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بارتداء العباءة والحجاب

13 - مارس - 2021
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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في نيولوك مفاجئ ، أطلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، على جمهورها بإطلالة تحمل طابع المرأة الخليجية، حيث ارتدت خلال أحدث ظهور لها العباءة والحجاب.

وتتواجد ياسمين صبري حالياً في مدينة دبي، حيث أثارت تساؤل الجمهور حول سبب ارتدائها الحجاب، إذ لفتت الانتباه والجدل بإطلالتها الأخيرة، كما تَدَاول رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها مرتدية العباءة الخليجية والطرحة.

وقد نشرت ياسمين، مقاطع الفيديو، التي ارتدت خلالها العباءة والحجاب، عبر خاصية “الستوري” لحسابها على إنستغرام.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، مع الفنانين أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، و‏سارة الشامي‎.

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