بالمليارات.. لن تصدق كم خسر أثرياء أمريكا بسبب تصريحات جيروم باول!

أثارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عن تباطؤ اقتصادي لمدة وصفها بالطويلة، هزة عنيفة في سوق الأسهم الأمريكية والعالمية.

موقع فوربس المتخصص بشؤون المال والاعمال، كشف في تقرير له عن هبوط حاد في ثروات أغنى 7 أشخاص في الولايات المتحدة بمقدار 29.2 مليار دولار، فور انتهاء كلمة باول على هامش اجتماع جاكسون هول أمس.

وأكد باول اعتزام البنك المركزي الإبقاء على نسب الفائدة مرتفعة في اجتماع الشهر المقبل، لكبح جماح التضخم، محذرًا من تباطؤ اقتصادي لمدة وصفها بالطويلة، فيما ستعاني السوق “التكاليف المؤسفة لخفض التضخم”.

وفور كلمة باول تراجعت مؤشرات وول ستريت بأكثر من 2%، واختتمت تداولات الجمعة بأسوأ أداء منذ أشهر.

وانتهت التداولات بانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3%، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 3.4%، ومؤشر ناسداك الثقيل بأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.9%.

وهؤلاء هم أبرز 7 خاسرين طبقًا لتقديرات فوربس اللحظية:

1. جيف بيزوس – 6.5 مليار دولار – (4%)

خسر ثاني أغنى شخص في الولايات المتحدة ورئيس شركة أمازون 6.5 مليار دولار يوم الجمعة، لتبلغ ثروته الآن 155.3 مليار دولار.

وشهد سهم أمازون هبوطًا بنسبة 4.7% في تداولات الجمعة.

2. إيلون ماسك – 5.4 مليار دولار – (2%)

خسر أغنى شخص في العالم ورئيس شركتَي تيسلا وسبيس إكس 5.4 مليار دولار من إجمالي ثروته في يوم واحد، لتبلغ الآن 257.3 مليار دولار.

وشهد سهم تيسلا هبوطًا بنسبة 2.7% في تداولات الجمعة.

3. لاري بيدج – 5 مليارات دولار – (4.9%)

خسر الشريك المؤسس لغوغل 2.8 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ثروته 94.8 مليار دولار.

وشهد سهم غوغل هبوطًا بنسبة 5.4% في تداولات الجمعة.

4. سيرجي برين – 4.7 مليار دولار – (4.9%)

خسر الشريك المؤسس الآخر لغوغل 4.7 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ثروته 90.8 مليار دولار.

5. لاري إليسون – 2.8 مليار دولار – (2.6%)

خسر مؤسس شركة أوراكل للبرمجيات 2.8 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ثروته 103.8 مليار دولار.

وشهد سهم غوغل هبوطًا بنسبة 2.9% في تداولات الجمعة.

6. وارن بافيت – 2.7 مليار دولار – (2.6%)

خسر رئيس شركة بيركشاير هاثاواي 2.7 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ثروته 100.9 مليار دولار.

وشهد سهم بيركشاير هاثاواي هبوطًا بنسبة 2.6% في تداولات الجمعة.

7. بيل غيتس – 2.1 مليار دولار – (1.8%)

خسر مؤسس شركة مايكروسوفت 2.1 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ثروته 111 مليار دولار.