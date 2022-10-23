بانيايا يفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية

قدم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي أداء متميزا بكل المقاييس وفاز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية الأحد، ليقطع خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته بينما احتل منافسه الأقرب على اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الثالث وحافظ على آماله الضعيفة في الاحتفاظ باللقب.

وبفوزه في حلبة سيبانج الدولية الاحد ضمن بانيايا الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة متقدما على كوارتارارو بطل 2021 قبل الجولة الختامية للموسم في إسبانيا مطلع الشهر المقبل.

وقدم بانيايا بداية قوية بعد انطلاقه من المركز التاسع ونجح في التقدم إلى المركز الثاني خلف خورخي مارتن في اللفة الأولى بينما تقدم كوارتارارو أيضا ليبقى قريبا من المقدمة.

وتعرض مارتن الذي انطلق من الصدارة بعد تحقيقه رقما قياسيا جديدا في التجارب التأهيلية السبت، لحادث في اللفة السابعة ليحصل بانيايا على صدارة السباق قبل أن يتقدم إنيا باستيانيني إلى المركز الأول قبل أخر 10 لفات.

لكن بانيا نجح في تجاوزه أيضا قبل اللفات الست الأخيرة من السباق.

وحافظ بانيايا على تقدمه بعد ذلك ليحصل على نقاط المركز الأول ويعزز فرصته في الفوز باللقب في الجولة الأخيرة في بلنسية الإسبانية إذ أصبح يكفيه الحصول على المركز 14 على الأقل للفوز باللقب للمرة الأولى.