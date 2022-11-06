بايرن: ديفيز لا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم

أعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد 6/11/2022 أن مدافعه ألفونسو ديفيز لن يشارك في مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري المحلي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن اللاعب الكندي الدولي لا يواجه خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.
واستبدل ديفيز بعد مرور ساعة من زمن المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على مضيفه هيرتا برلين أمس السبت وسيغيب عن مواجهتي النادي البافاري المقبلتين أمام فيردر بريمن وشالكه قبل التوقف الدولي بسبب كأس العالم.
وعن ديفيز قال بطل ألمانيا في بيان “المدافع البالغ من العمر 22 عاماً أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية خلال الفوز خارج الأرض 3-2 على هيرتا برلين يوم السبت. لا يوجد أي خطر على مشاركة اللاعب الكندي الدولي في نهائيات كأس العالم في قطر”.
وديفيز لاعب أساسي في منتخب كندا المشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة حيث ستشارك كندا في النهائيات العالمية لأول مرة منذ 1986 وستعلب في الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.