بايرن: ديفيز لا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم

أعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد 6/11/2022 أن مدافعه ألفونسو ديفيز لن يشارك في ‏مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري المحلي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن اللاعب الكندي الدولي لا يواجه خطر ‏الغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام‎.‎

واستبدل ديفيز بعد مرور ساعة من زمن المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على مضيفه هيرتا برلين أمس السبت وسيغيب عن ‏مواجهتي النادي البافاري المقبلتين أمام فيردر بريمن وشالكه قبل التوقف الدولي بسبب كأس العالم‎.‎

وعن ديفيز قال بطل ألمانيا في بيان “المدافع البالغ من العمر 22 عاماً أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية خلال الفوز ‏خارج الأرض 3-2 على هيرتا برلين يوم السبت‎.‎‏ لا يوجد أي خطر على مشاركة اللاعب الكندي الدولي في نهائيات كأس العالم في ‏قطر”.‏

وديفيز لاعب أساسي في منتخب كندا المشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة حيث ستشارك كندا في النهائيات العالمية لأول مرة منذ ‏‏1986 وستعلب في الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب‎.‎