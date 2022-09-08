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بايرن ميونخ على بعد خطوة من رقم ريال مدريد التاريخي

منذ 6 دقائق
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

موقع kooora
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لم يتمكّن إنتر ميلان من إيقاف قطار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بسقوطه في معقله (0-2) على يد ضيفه الألماني، الأربعاء 7 أيلول.

وحلّ الفريق البافاري ضيفًا على النيراتزوري بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن البايرن واصل سلسلة عدم الخسارة في مرحلة المجموعات للمباراة الـ29 على التوالي، محققًا فوزه الـ26 خلالها، فيما تعادل في 3 أخرى.

ولا يتفوق على البايرن سوى البطل التاريخي للبطولة، ريال مدريد، الذي يحتكر الرقم القياسي بفارق مباراة واحدة (30) بين عامي 2012 و2017.

كما عزّز بايرن ميونخ رقمه القياسي الخاص بالانتصارات التي تحققت في الجولة الافتتاحية، بوصوله إلى 19 فوزا على التوالي.

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