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بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي

8 - مايو - 2021
فريق بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ

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توج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي، وهو رقم قياسي بعد خسارة منافسه المباشر لايبزيغ 3-2 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، إذ يتقدم الفريق البافاري بـ7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وتعني هزيمة لايبزغ أنه لم يعد بإمكانه تجاوز بايرن الذي يتقدم بفارق سبع نقاط قبل أن يستضيف الأخير بوروسيا مونشنغلادباخ ليصبح رسميا بطلا للدوري الألماني مع تبقي جولتين بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع.

ويعد هذا لقب بوندسليغا الثلاثين لبايرن ميونيخ، واللقب الحادي والثلاثين للبطولة الألمانية بشكل عام بما فيها لقب العام 1932.

وأحرز جيدون سانشو هدفين من بينهما هدف الفوز في الدقيقة 87، لينتصر دورتموند، الذي لم يحسم حتى الآن تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولم يحقق بايرن نجاحا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، عندما نال 6 ألقاب؛ لكنه كان الفريق الأكثر حفاظا على مستواه بقيادة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز 36 هدفا في الدوري.

ويسعى المهاجم البولندي لكسر رقم جيرد مولر القياسي برصيد 40 هدفا، والذي حققه أسطورة بايرن في موسم 1971-1972.

وهذا هو لقب الدوري الثاني على التوالي للمدرب هانز فليك، والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، وسيخلفه يوليان ناغلزمان.

تشكل بوندسليغا عام 1963، وجاءت بقية ألقاب بايرن بعد تعديل مسمى البطولة عام 1965.

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