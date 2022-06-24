بايرن ميونخ يحسم موقفه من رونالدو بتصريح رسمي

حسم نادي بايرن ميونخ موقفه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتصريح رسمي من مديره الرياضي حسن صالح حميديتش.

وزادت التكهنات حول مستقبل صاحب ال37 عاما هذا الصيف، في ظل امتعاضه من قلة نشاط ناديه مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، فضلا عن عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالنادي الألماني، حيث أفادت تقارير صحفية باحتمالية انتقاله لبطل البوندسليجا، تعويضا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المحتمل.

وسئل حميديتش عن مدى صحة هذه التقارير خلال مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، فأجاب “كريستيانو رونالدو لاعب كبير وصاحب مسيرة ممتازة”.

وأكمل “مع ذلك، فإن الشائعة المتداولة مؤخرا هي مجرد شائعة لا علاقة لنا بها”.

ويرتبط نجم ريال مدريد ويوفنتوس الأسبق، بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، لكنه يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي.