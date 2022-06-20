الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
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بايرن ميونخ ينهي صفقة ماني ويحدد موعد تقديمه

منذ دقيقة واحدة
نجم ليفربول ساديو ماني

نجم ليفربول ساديو ماني

"كووورة"
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أكد تقرير صحفي، الاثنين، اكتمال صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، إلى صفوف بايرن ميونخ، بدءا من الموسم المقبل.

وأبلغ ماني، إدارة ليفربول برغبته في الرحيل عن صفوف ليفربول هذا الصيف، رغم امتداد عقده لنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جميع أوراق الصفقة تم توقيعها بين ليفربول وبايرن ميونخ.

وأضاف أن بايرن أنهى اتفاقه مع ساديو ماني على التوقيع لمدة 3 مواسم، على أن يخضع للكشف الطبي، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تقديم السنغالي ساديو ماني صاحب ال30 عاما، كلاعب جديد في صفوف بايرن يوم الأربعاء المقبل.

وختم رومانو، بأن الصفقة تمت مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لتصل قيمة الصفقة إلى 41 مليون يورو.

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