بايرن ميونيخ يتعاقد مع "يان زومر" حارس منتخب سويسرا

أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا (الخميس 19-1-2023) تعاقده مع يان زومر حارس منتخب سويسرا من بروسيا مونشنجلادباخ ليحل محل مانويل نوير المصاب.

ووقع زومر البالغ من العمر 34 عاما عقدا حتى 2025 منهيا بحث بايرن المكثف لعدة أسابيع عن حارس بعد إصابة نوير.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن بايرن دفع إلى مونشنجلادباخ نحو ثمانية ملايين يورو.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن “يان زومر يشكل إضافة قوية لأنه يتمتع بخبرة دولية كبيرة ويعرف الدوري الألماني جيدا.

“سيضيف الكثير للفريق لمواصلة النجاح. نثق أننا سنحقق أهدافنا في وجود يان زومر”.

وأصيب الألماني نوير بكسر في الساق أثناء التزلج خلال عطلة في ديسمبر كانون الأول وخضع لجراحة مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم.

ويلعب زومر البالغ من العمر 34 عاما والذي ساعد سويسرا على تجاوز دور المجموعات في كأس العالم الشهر الماضي في مونشنجلادباخ منذ 2014 وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا مع بازل وجلادباخ.

وقال زومر في بيان للنادي “أتطلع للعب مع بايرن ميونيخ. إنه فريق كبير يضم مجموعة رائعة.

“الفخر لا يسعني بالانضمام إلى بايرن. تنتظرنا تحديات كبيرة”.

وقد يلعب زومر على الفور في مباراة بايرن أمام رازن بال شبورت لايبزيج غدا الجمعة مع استئناف الموسم.

ويواجه بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه، باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.