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بايرن ميونيخ يتغلب على مضيفه هوفنهايم 2-صفر

منذ 44 دقيقة
فريق بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ

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سجل بايرن ميونيخ هدفين في الشوط الأول ليتغلب على مضيفه هوفنهايم 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين المتصدر السبت.

ولم يضطر حامل اللقب أبدا إلى تقديم أفضل مستوياته أمام هوفنهايم الذي كان بلا أنياب، حيث وضع جمال موسيالا الضيوف في المقدمة في الدقيقة 18 عقب وجوده بدون رقابة تماما عند القائم البعيد.

وضاعف إيريك مكسيم شوبو-موتنج النتيجة في الدقيقة 38 عندما أرسل تسديدة من زاوية ضيقة في مرمى الحارس أوليفر باومان.

وهذا ثالث أهداف المهاجم الكاميروني مع بايرن في اخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات.

ويرجع الفضل لباومان في الحفاظ على هذه النتيجة في الشوط الأول.

ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أونيون برلين الذي سيلعب خارج أرضه مع بوخوم غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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