بايرن ميونيخ يحرز كأس السوبر الألمانية

أحرز بايرن ميونيخ، السبت، لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد الفوز 5-3 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج.

وفي الظهور الأول الرسمي منذ رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لم يواجه بايرن مشكلة هجومية وهز شباك بطل كأس ألمانيا بسهولة.

واحتاج بايرن إلى 14 دقيقة فقط لينتزع التقدم بتسديدة جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول هذا الصيف، الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة سيرج جنابري في الدقيقة 31.

واختتم الفرنسي بنجامين بافارد أهداف بايرن في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من موسيالا.

وأحيا مارسيل هالستنبرج آمال لايبزيج عندما قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59 من ركلة ركنية من كريستوفر نكونكو.

وبعد ذلك بسبع دقائق أعاد جنابري الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وحصل داني أولمو لاعب لايبزيج على ركلة جزاء بعد تدخل من بافارد، ونفذها نكونكو بنجاح في الدقيقة 77.

وسجل ماني هدفين آخرين لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

ومهد أولمو الطريق أمام دقائق أخيرة مثيرة عندما أضاف الهدف الثالث للايبزيج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 89.

وبعدما احتسب الحكم أربع دقائق كوقت بدل ضائع، استمر اللعب حتى الدقيقة الثامنة ليسجل البديل ليروي ساني الهدف الخامس ليحتفل بايرن باللقب الثالث على التوالي له في البطولة والعاشر في الإجمالي.