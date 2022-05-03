بايرن ميونيخ يمدد عقد نجمه توماس مولر

أعلن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه توماس مولر مدد عقده حتى 2024 مما يعني بقاء الدولي الألماني في نادي طفولته حتى بلوغه 34 عاما.

ويلعب مولر، الصاعد من أكاديمية بايرن للشباب، في النادي البافاري منذ العاشرة من عمره.

وسجل مولر 226 هدفا وفاز بلقب الدوري 11 مرة اخرها الموسم الحالي وذلك في رقم قياسي لدوري الأضواء الألماني.

وكان مولر البالغ عمره 32 عاما عنصرا حاسما في تشكيلة بايرن الفائزة بلقب الدوري المحلي للمرة العاشرة على التوالي هذا الموسم، وتصدر قائمة الأكثر صنعا للأهداف برصيد 17 تمريرة حاسمة بينما سجل أيضا سبعة أهداف.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة في بيان “لا يمكن أن تتخيل توماس مولر بدون بايرن ميونيخ أو بايرن بدون توماس مولر.

“لهذا نحو سعداء للغاية بتمديد توماس لعقده حتى صيف 2024. توماس قائد متعطش للنجاح ونموذج داخل وخارج الملعب يجسد بايرن ميونيخ أفضل من أي شخص اخر”.

سقط بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليًا الأسبوع الماضي، أمام مضيفه ماينتس 1-3 الليلة الماضية، وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على أرضه أمام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الـ32.