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بايرن ميونيخ ينهي التعاقد مع ناجلزمان ويعين توخيل

منذ 35 دقيقة
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

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أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع المدرب يوليان ناجلزمان وتعيين توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، بديلا له اليوم الجمعة.

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن يوم الأحد الماضي ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وتولى ناجلزمان المسؤولية في عام 2021 وقاد بايرن إلى لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى المحلي في الموسم الماضي.

وسيلعب بايرن أمام مانشستر سيتي الشهر المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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