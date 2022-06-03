بايرن يجد بديل ليفاندوفسكي في هذا البلد

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرغب “ليفا” في مغادرة صفوف العملاق البافاري هذا الصيف، لخوض تحدٍ جديد بداية من الموسم المقبل، وسط أنباء تربطه بالانضمام لبرشلونة.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي بايرن تواصلوا مع نظرائهم في نابولي، من أجل طلب معلومات حول النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق الجنوب.

وأضافت أن العملاق الألماني يتطلع لإيجاد بديل لليفاندوفسكي، حيث حدد النادي عددا من اللاعبين ومن بينهم أوسيمين، مشيرة إلى أن القناص النيجيري مطلوب من عدة أندية على رأسها “مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن نابولي كان واضحا للغاية، حيث حدد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي.

يشار إلى أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا، قدم موسما قويا تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الإيطالي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا.