بايرن يرفض عرض برشلونة الجديد.. وليفاندوفسكي يلوح بالعصيان

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني رفضت العرض الثالث من برشلونة الإسباني لضم روبرت ليفاندوفسكي.

وقدم برشلونة في وقت سابق عرضين للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، لكن العملاق البافاري رفض بسبب ضعف المقابل المالي.

صحيفة “بيلد” الألمانية من جانبها كشفت أن بايرن رفض العرض الثالث من برشلونة لضم ليفاندوفسكي والذي يقدر قيمته الإجمالية بـ45 مليون يورو مقسمة بين 40 مليون كمقابل أساسي وخمسة ملايين إضافية.

وبحسب التقرير الألماني فإن بايرن لن يقبل بالحصول على مبلغ أقل من 50 مليون يورو، للاستغناء عن أفضل لاعبي العالم المتبقي في عقده عام واحد.

عصيان ليفاندوفسكي

من جانبها أشارت “بيلد” إلى أن ليفاندوفسكي لن يقف صامتاً أمام رفض بايرن انتقاله إلى ملعب كامب نو وذلك من خلال اتخاذ رد فعل صارم.

وينوي ليفاندوفسكي عدم الانتظام في معسكر فريقه التحضيري للموسم المقبل الذي سيبدأ في 12 يوليو/تموز المقبل كإجراء يستهدف الضغط على إدارة بايرن ميونخ للسماح له بالرحيل.

يذكر أن إدارة بايرن متمثلة في المدير الرياضي حسن صالح حميديتش والرئيس التنفيذي أوليفر كان أصرا على أن ليفاندوفسكي سيبقى بافارياً في الموسم المقبل.