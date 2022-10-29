بايرن يعتلي صدارة الدوري الألماني بعد فوزه على ماينتس

سحق بايرن ميونيخ ضيفه ماينتس 6-2 بفضل هدف من “ساديو ماني” الذي صنع هدفين، ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأهدر السنغالي ماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.

كما هزّ سيرج جنابري وجمال موسيالا وليون جوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنج الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.

وقلّص ماينتس الفارق مرتين بواسطة سيلفان فيدمر وماركو إنجفارستن بعد إهدار الفريق ركلة جزاء أيضا.

ويملك بايرن 25 نقطة متقدمًا بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب، والذي يواجه بروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد.

وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.

وبدأ بايرن المباراة بقوة وهز جنابري الشباك بعد هجمة سريعة في الدقيقة الخامسة، لكن تحسن أداء ماينتس وهدد جوناثان بوركهاردت مرمى الحارس زفين أولرايش.

وعزّز حامل اللقب من تفوقه عبر موسيالا بعد هجمة سريعة أخرى.

ورفع موسيالا لاعب منتخب ألمانيا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري مثل ماني، كما صنع أربعة أهداف أخرى.

وكاد ماينتس يقلّص الفارق لكنّ تسديدة بوركهاردت ارتدت من العارضة، ليتابعها لي جاي-سونج في القائم في الدقيقة 31.

وحصل ماني على ركلة جزاء لكنّه سدّدها سيئة ليبعدها الحارس روبن تسنتنر لترتد إلى لاعب منتخب السنغال ليهز الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لماينتس سددها بوركهاردت بشكل سيء في منتصف المرمى ليبعدها أولرايش إلى ركنية.

ومن الركلة الركنية سجّل فيدمر هدف ماينتس الأول بضربة رأس.

وواصل بايرن، الذي سدّد في إطار المرمى بواسطة تشوبو-موتنج وموسيالا في الشوط الثاني، ضغطه وأرسل ماني تمريرة عرضية رائعة حولها جوريتسكا بضربة رأس في المرمى.

وأضاف تيل وتشوبو-موتنج هدفين وفيما بينهما أحرز إنجفارستن هدف ماينتس الثاني.