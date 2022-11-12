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بايرن يعلن تمديد تعاقده مع مدافعه الكرواتي

منذ 45 دقيقة
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

موقع kooora
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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد تعاقده مع المدافع الكرواتي صاحب الـ 22 عامًا.

وجدّد البايرن عقد “جوسيب ستانيسيتش”، مدافع فريق كرة القدم الأول بالنادي، حتى عام 2026.

وانضم ستانيسيتش، الذي سيشارك في كأس العالم 2022 في قطر، لفريق تحت 17 عامًا بالبايرن في عام 2017، ويتواجد في الفريق الأول منذ عام 2021.

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: “أثبت جوسيب ستانيسيتش تواجده في الفريق الأول خلال العامين الماضيين، ويرجع الفضل في ذلك لأكاديمية الشباب الخاصة بالنادي.. يمكنه اللعب في أي مركز، ويقدم أداءً جيدًا عند الحاجة إليه”.

وحتى الآن، شارك اللاعب في 29 مباراة مع بايرن، وسجّل هدفًا وحيدًا، وقبل ذلك، كان جزءًا من فريق الرديف الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثالثة في عام 2020.

وقال ستانيسيتش: “تمديد التعاقد هو تصويت جيد بالثقة من بايرن ميونخ، وأود أن اثبت بأنني أهل لهذه الثقة من خلال الأداء، وهو ما يحفّزني كثيرًا للتطور أكثر.. كشخص ولد في ميونخ، كان حلمي أن ألعب بهذا القميص”.

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