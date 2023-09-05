الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايي مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى بشيكتاش

منذ 49 دقيقة
إيريك بايي

إيريك بايي

A A A
طباعة المقال

أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتقال المدافع إيريك بايي إلى بشيكتاش التركي اليوم الثلاثاء.

وقضى مدافع ساحل العاج الموسم الماضي مع أولمبيك مرسيليا على سبيل الإعارة وخاض 17 مباراة واحتل فريقه المركز الثالث.

وشارك المدافع البالغ عمره 29 عاما في أكثر من 100 مباراة مع يونايتد منذ انضمامه من فياريال في 2016، لكنه أصبح يشارك في عدد قليل من المباريات في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.

وكان بايي، الذي خاض 49 مباراة دولية، ضمن تشكيلة يونايتد التي أحرزت لقب الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017.

ويحتل بشيكطاش، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، المركز الرابع هذا الموسم بعد أول ثلاث جولات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مريضة - تعبيرية
"كارثة طبية".. جسم غريب داخل بطن مريضة!
الشيف بوراك
فيديو.. الشيف بوراك يتعرض لوعكة صحية
ألكسندر زفيريف
زفيريف يجتاز سينر ويبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
شعار تطبيق واتساب
واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم