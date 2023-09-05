بايي مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى بشيكتاش

أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتقال المدافع إيريك بايي إلى بشيكتاش التركي اليوم الثلاثاء.

وقضى مدافع ساحل العاج الموسم الماضي مع أولمبيك مرسيليا على سبيل الإعارة وخاض 17 مباراة واحتل فريقه المركز الثالث.

وشارك المدافع البالغ عمره 29 عاما في أكثر من 100 مباراة مع يونايتد منذ انضمامه من فياريال في 2016، لكنه أصبح يشارك في عدد قليل من المباريات في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.

وكان بايي، الذي خاض 49 مباراة دولية، ضمن تشكيلة يونايتد التي أحرزت لقب الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017.

ويحتل بشيكطاش، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، المركز الرابع هذا الموسم بعد أول ثلاث جولات.