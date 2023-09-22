ببلاش.. عمرو مصطفى يعلن تلحين ألبوم كامل لـ كارمن سليمان

شارك الملحن عمرو مصطفى جمهورة مقطع فيديو مع الفنانة كارمن سليمان يعلنان فيه عن تعاونهما معا في أغنية جديدة، وذلك عبر صفحته الشخصية “إنستغرام”.

وظهر عمرو مصطفى وكارمن سليمان في بداية الفيديو في لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقال فيه مصطفى: “ألحن لكارمن ألبوم كامل، وببلاش”.

وقال عمرو مصطفى في مقطع الفيديو: “بعد 11 سنة اتقابلنا سوا، ونفذنا كلامنا، من 11 سنة اتفقت أنا ووفاء الكيلاني أني هعمل لكارمن ألبوم كامل، إن شاء الله دي أول أغنية وفي كتير لسه مع بعض”.

ومن ناحية أخرى، طرحت المطربة كارمن سليمان أغنيتها الجديدة بعنوان “إنت الأصيل”، والتي حققت نجاحا كبيرا.