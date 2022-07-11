بتغريدة ساخرة.. إيلون ماسك يعلّق على توجّه تويتر لمقاضاته

أعلنت شركة تويتر أنها ستقاضي الملياردير “إيلون ماسك” بعدما ألغى صفقة شراء المنصة بقيمة 44 مليار دولار. وكان مالك شركة “تسلا” قد عزا تردده في استكمال صفقة الشراء الى عدم تأكده من نسبة الحسابات المزيفة التي تشغل التطبيق.

في هذا الاطار، أصدر “إيلون ماسك” ردّاً ساخراً، في وقتٍ متأخر من الليل، على استعدادات “تويتر” لمقاضاته وإجباره على إكمال صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 44 مليار دولار.

رئيس “تسلا” و”سبيس إكس” تجنّب إطلاق أي كلمات مباشرة، لكنه في المقابل عرض على “تويتر” صوراً لنفسه ضاحكاً، مع تعليقات تسرد روايته للأحداث على مدار الشهور القليلة الماضية، وتوقعاته لما يلي.

ويمثل هذا التصرف موقفاً مرحاً من أغنى رجل في العالم إزاء صفقة معقدة ومكلفة، أثقلت كاهل أسهم “تسلا”، وخضعت لعديد من المحاولات المتكررة لتوفير تمويل مؤقت لها.

وكان ماسك قد عرض، أواخر نيسان، شراء “تويتر” مقابل 54.20 دولار للسهم، وتحويلها إلى شركة خاصة، بعدما أدت حيازته لحصة كبيرة من الشركة إلى دفع سعر سهمها لأعلى.

وجرى تداول أسهم “تويتر” عند 36.81 دولار يوم الجمعة، أي أقل بنحو الثلث من سعر عرض الشراء. وأعرب ماسك، في أكثر من مناسبة، عن استيائه المتزايد من الصفقة، وجادل بأن إدارة “تويتر” فشلت في الكشف عن المعلومات الأساسية، مثل العدد المحدد للحسابات المزيفة على المنصة.

رئيس مجلس إدارة “تويتر” “بريت تايلور”، غرّد الجمعة 8 تموز أن “مجلس الإدارة ملتزم إغلاق الصفقة على السعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ويخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج”.